Serie D, si torna in campo: Cos e Budoni giocano in casaOlbia, Latte Dolce e Monastir pronte per la trasferta
La Serie D torna in campo domenica. Il Budoni e la Cos Ogliastra Sarrabus giocano in casa con l'obiettivo di riscattare le battute d'arresto di martedì scorso contro Monastir e Latte Dolce.
Due sconfitte con l'identico risultato (1-0) che ha un pò frenato la corsa delle due squadre. Il Budoni ospiterà alle 14,30 l'Ischia, la Cos, alle 14 i laziali del Lodigiani.
Il Monastir, giocherà domenica mattina (ore 10,30) sul campo del Montespaccato. In trasferta alle 14,30 anche il Latte Dolce a Monterotondo e l'Olbia sul terreno del Valmontone.