La Cos incassa la settima sconfitta di campionato e scivola al settimo posto in classifica. Sul campo della Flaminika, la squadra di Francesco Loi perde per 2-0 dimostrando di non attraversare un buon momento.

Loi non ne fa un dramma, ricorda che la squadra si è sempre posta l'obiettivo della salvezza utilizzando anche e soprattutto i giovani in questa seconda fase della stagione. Domenica la Cos sarà ospite di un Budoni disperato: neppure il cambio dell'allenatore (la scorsa settimana Mario Petrone è subentrato a Raffaele Cerbone) ha prodotto la scossa sperata.

La squadra smeraldina ha subito la 15esima sconfitta stagionale con la sua posizione in classifica a dir poco disperata: penultima con un solo punto di vantaggio sulla Bofreale, staccata di tre lunghezze dalla zona playout. Male anche l'Atletico Uri battuto dal Cassino.

La squadra di Massimiliano Paba ha giocato una buona gara, avrebbe meritato almeno il pari, non ha avuto fortuna, con tante decisione dell'arbitro contestate in campo e sugli spalti. Ora è in zona playout. Domenica con Chintya deve far punti. L'unico punto per le sarde l'ha conquistato il Latte Dolce con la Romana. Un risultato che muove una classifica abbastanza tranquilla.

© Riproduzione riservata