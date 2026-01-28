Domenica scorsa la sconfitta interna col Flaminia, domenica prossima la trasferta quasi proibitiva sul campo della Scafatese, capolista imbattuta dopo 21 giornate di campionato. La Cos naviga al centro della classifica nonostante le ultime tre sconfitte in casa. Domenica scorsa col Flaminia, la squadra di Francesco Loi ha giocato bene, ha avuto tantissime palle gol nel primo e nel secondo tempo. Ha avuto il torto di non segnare e poi è stata beffata dai laziali. Cose che succedono. La prossima trasferta come detto sulla carta è impossibile. Ma la Cos è pronta a vendere cara la pelle anche in attesa di gare più abbordabili. Oggi la squadra sarda occupa l'ottavo posto a 29 punti, gli stessi del Flaminia e del Budoni, altra sarda che non attraversa un buon momento.

La prima delle "nostrane" è attualmente il Monastir che nell'ultimo turno, si è fatto battere dal Cassino, ultimo della classe. La squadra di Marcello Angheleddu è quinta in classifica assieme al redivivo Lodigiani (31 punti), La seconda è invece il Latte Dolce, a 30 punti. Proprio il Monastir si è fatto battere dal Cassimo, ultimo della classe. Tutte squadre insomma racchiuse in un fazzoletto. Di certo bisogna correre, far punti soprattutto con una classifica che si accorcia anche in basso. Oggi a soffrire è l'Olbia quartultima ( e quindi in xzona playout) con appena 21 punti.

