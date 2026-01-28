La Società Baunese militante nel girone A della Promozione comunica di aver interrotto il contratto sportivo col giocatore Lamin Jammeh. Il sodalizio ogliastrino augura al calciatore <le migliori fortune per il proseguo della carriera>.

La Baunese occupa il quintultimo posto in campionato con 20 punti frutto di sei vittorie e due pareggi. Dodici le sconfitte, 26 i gol fatti; 48 quelli subiti finora. L'obiettivo della squadra è la salvezza. Domenica scorsa la squadra ogliastrina è stata battuta in casa (1-2) dalla Tharros. Domenica giocherà sul campo dell'Atletico Cagliari.

