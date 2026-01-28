Si conclude domani l'Open Bnl sui campi in terra battuta del Tc Cagliari che assegna i pass per le Prequalificazioni degli Internazionali Bnl d'Italia in programma a maggio al Foro Italico di Roma.

I risultati di oggi.
Singolare maschile. Semifinali.
Alessandro Ingarao b. Noah Perfetti (Tc Cagliari) 6-2, 6-0
Gabriele Maria Noce (Tc Alghero) b. Gian Marco Ortenzi 6-2, 6-4.

Singolare femminile. Semifinali.
Greta Rizzetto b. Linda Salvi (Tc Cagliari) 6-4, 6-1
Eleonora Alvisi (Tc Cagliari) b. Barbara Dessolis (Tc Cagliari) 4-6, 6-3, 6-2.

Doppio femminile. Finale.
Matilde Gori/Ginevra Parentini Vallega b. Greta Rizzetto/Costanza Traversi 6-3, 2-6, 10-8.

Le finali di domani.
Ore 9.30, finale singolare femminile: Greta Rizzetto vs Eleonora Alvisi (Tc Cagliari).
A seguire, finale singolare maschile: Alessandro Ingarao vs Gabriele Maria Noce (Tc Alghero).
Non prima delle 14, finale doppio maschile: Gregorio Biondolillo/Ingarao vs Noce/Perfetti.

