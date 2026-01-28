Open Bnl Cagliari, si assegnano i pass per RomaIl torneo si conclude con le finali di domani in programma sul campo indoor del Tc Cagliari
Si conclude domani l'Open Bnl sui campi in terra battuta del Tc Cagliari che assegna i pass per le Prequalificazioni degli Internazionali Bnl d'Italia in programma a maggio al Foro Italico di Roma.
I risultati di oggi.
Singolare maschile. Semifinali.
Alessandro Ingarao b. Noah Perfetti (Tc Cagliari) 6-2, 6-0
Gabriele Maria Noce (Tc Alghero) b. Gian Marco Ortenzi 6-2, 6-4.
Singolare femminile. Semifinali.
Greta Rizzetto b. Linda Salvi (Tc Cagliari) 6-4, 6-1
Eleonora Alvisi (Tc Cagliari) b. Barbara Dessolis (Tc Cagliari) 4-6, 6-3, 6-2.
Doppio femminile. Finale.
Matilde Gori/Ginevra Parentini Vallega b. Greta Rizzetto/Costanza Traversi 6-3, 2-6, 10-8.
Le finali di domani.
Ore 9.30, finale singolare femminile: Greta Rizzetto vs Eleonora Alvisi (Tc Cagliari).
A seguire, finale singolare maschile: Alessandro Ingarao vs Gabriele Maria Noce (Tc Alghero).
Non prima delle 14, finale doppio maschile: Gregorio Biondolillo/Ingarao vs Noce/Perfetti.