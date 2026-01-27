Open Bnl Cagliari, i risultati del martedìSi sono conclusi oggi i quarti di finale del singolare maschile e femminile
Si sono conclusi oggi i quarti di finale dei tabelloni maschile e femminile di singolare dell'Open Bnl in corso di svolgimento sui campi in terra battuta del Tc Cagliari e che mettono in palio per i vincitori la partecipazione alle Prequalificazioni degli Internazionali Bnl d'Italia in programma a maggio al Foro Italico di Roma.
Singolare maschile, quarti di finale.
Alessandro Ingarao b. Filippo Callerio 6-2, 6-1
Noah Perfetti (Tc Cagliari) b. Andrea Motta 6-0, 6-2
Gabriele Maria Noce (Tc Alghero) b. Gregorio Biondolillo 6-2, 6-7, 6-2
Gian Marco Ortenzi b. Andrea Paolini 6-4, 6-0.
Singolare femminile, quarti di finale.
Greta Rizzetto b. Jessica Bertoldo (Tc Cagliari) 6-7(3), 6-4, 7-5
Linda Salvi (Tc Cagliari) b. Marcella Dessolis (Tc Cagliari) 0-6, 6-2, 6-4
(* già in semifinale da ieri le due portacolori del Tc Cagliari Barbara Dessolis ed Eleonora Alvisi).