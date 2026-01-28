Arzachena, colpo allo scadere: Atletico Bono battuto 2-1Si è giocato il recupero della quarta giornata di ritorno
L’Arzachena supera 2-1 allo scadere l’ostico Atletico Bono nel recupero della quarta giornata di ritorno del girone B di Promozione. La squadra smeraldina aggancia la Macomerese al sesto posto in classifica, portandosi a tre lunghezze dalla quinta posizione. Resta difficile la situazione del Bono, penultimo a sei punti dalla zona playout.
Vittoria di cuore e di squadra per l’Arzachena Academy Costa, al termine di una sfida intensa e combattuta fino all’ultimo minuto.
Il match si sblocca nella prima frazione grazie al calcio di rigore trasformato con freddezza da Bonivardi. Nella ripresa gli ospiti trovano il pareggio complice una sfortunata autorete di Copetti. L’episodio decisivo arriva proprio allo scadere: Donati si rende protagonista di una grande azione sulla fascia e serve l’assist vincente per Loddo, che firma il gol del definitivo sorpasso.
Tra sabato e domenica andrà in scena la 22ª giornata di campionato. L’Arzachena farà visita al San Giorgio Perfugas, mentre l’Atletico Bono ospiterà il Bonorva, attuale seconda forza del girone.