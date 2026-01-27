Lorenzo Carboni è stato eliminato nel turno decisivo delle qualificazioni del Challenger Atp50 di Phan Thiet.
Il tennista algherese (427 Atp), accreditato della sesta testa di serie del tabellone cadetto, ha esordito sul cemento vietnamita battendo 6-3, 6-4 il giapponese Kokoro Isomura (562), ma è stato poi sconfitto 7-6(4), 6-4 dall'australiano Chase Ferguson (715 Atp).

