27 gennaio 2026 alle 21:14
Challenger Phan Thiet, Carboni eliminato nelle qualificazioniSul cemento vietnamita, il tennista algherese è stato sconfitto nel turno decisivo
Lorenzo Carboni è stato eliminato nel turno decisivo delle qualificazioni del Challenger Atp50 di Phan Thiet.
Il tennista algherese (427 Atp), accreditato della sesta testa di serie del tabellone cadetto, ha esordito sul cemento vietnamita battendo 6-3, 6-4 il giapponese Kokoro Isomura (562), ma è stato poi sconfitto 7-6(4), 6-4 dall'australiano Chase Ferguson (715 Atp).
