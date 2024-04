Dopo la pausa del weekend di Pasqua, riparte la Serie D (girone G). La prima formazione sarda a scendere in campo (ore 15) è l'Atletico Uri, domani (sabato) atteso allo stadio “Enzo Mazzella” di Ischia dalla squadra di casa. Un campo notoriamente ostico: un autentico fortino considerato che i gialloblù, terzi in classifica, davanti alle mura amiche hanno perso soltanto una volta: il primo ottobre 2023 contro la Cavese. L’Uri di Massimiliano Paba non riesce, invece, a trovare continuità di risultati e la classifica che è sempre precaria. Dirige l’incontro Luigi Lacerenza di Barletta.

Domenica è il turno delle altre tre formazioni sarde. Al comunale “Is Arranas” di Tertenia, con fischio d’inizio alle 14, la Costa Orientale Sarda affronta la capolista Cavese. Dirige l'incontro Gianmarco Vailati di Crema. Il Latte Dolce è atteso (ore 16) al Trastevere Stadium. Arbitra Paolo Grieco di Ascoli Piceno.

Il Budoni ospita (ore 15) al "Pasquale Pinna" la Cynthialbalonga di Marco Mariotti. Arbitra Andrea Scarano di Seregno.

