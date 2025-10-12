Roba da cardiopalma a Tertenia con la Cos che ha vinto la gara con l'irriducibile Anzio al 97' di gioco con Alessandro Rossi, uno dei giocatori più preziosi della squadra di Francesco Loi.

L'Anzio aveva agguantato il pareggio (2-2) al 91' scatenando la reazione dei locali che si sono riversati in avanti con tecnica, cuore, rabbia, determinazione, fino a cogliere la rete della vittoria che ha fatto esplodere di gioia gli spalti. Tre punti sudatissimi, ma meritati che proiettano la Cos a 12 punti.

La prima vittoria in casa di questa stagione, il secondo successo consecutivo dopo il colpaccio di domenica scorsa a Monastir. Un momento magico della Cos, uno dei più belli da quando gioca in Serie D. La Cos è passata in vantaggio al 9' con Sacko.

L'Anzio ha pareggiato al 4' della ripresa con Andrade. Al 62' l'inossidabile attaccante Nurchi (sta ritrovando davvero la giovinezza), ha riportato avanti la Cos sul 2-1. Ma quando sembrava fatta, ecco al 91' il pari di Bencivenga. Quindi l'incredibile reazione della Cos sino al gol della vittoria di Rossi.

