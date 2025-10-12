Serie D, Petrone evita la beffa all'OlbiaCol fanalino di coda Montespaccato finisce 1-1, romani in dieci per tutta la ripresa
Il digiuno di punti dell’Olbia si interrompe a Ostia, dove la squadra di Giancarlo Favarin strappa un pareggio in rimonta al Montespaccato al termine della sfida valida per la 7ª giornata di Serie D.
Allo stadio Anco Marzio finisce 1-1: a Lilli, a segno al 22’ del primo tempo per i padroni di casa, replica Petrone al 21’ della ripresa col Montespaccato in dieci per l’espulsione di Tamburlani subito dopo l’intervallo.
La matricola romana, fanalino di coda del girone G, conquista il secondo punto del campionato, mentre l’Olbia torna in Sardegna con un pareggio che dopo due sconfitte è già qualcosa, e vale quota 9 a ridosso della zona calda di una classifica cortissima.
In attesa di evoluzioni a livello societario e del cambio di proprietà, che, data la situazione di grave sofferenza economico-finanziaria del club gallurese, non può più attendere, la stagione dei bianchi proseguirà domenica con la gara interna con la Flaminia Civitacastellana, che ha travolto oggi l’Ischia col punteggio di 4-0.