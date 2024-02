Un punto per la Costa Orientale Sarda contro l'Ostiamare nella sesta giornata di ritorno del campionato di Serie D, girone G. Finisce 2-2. Sconfitta interna (0-1) per il Budoni con la Nocerina.

Per due volte sotto, la Cos ha sempre riacciuffato il match. Nel primo tempo, dopo appena 8’ gli ospiti sbloccano il risultato con Barlafante. Al 31’ sugli sviluppi di un calcio d’angolo, Bonu firma il gol del meritato pareggio. Al 41’ però i laziali si riportano davanti ancora un diagonale di Barlafante. Nella ripresa, al 4’ il pareggio di Demontis direttamente da calcio piazzato.

Non basta un buon Budoni contro la corazzata Nocerina. Decide una rete di Cardella al 29’ del primo tempo. I biancocelesti hanno fallito un rigore al 13’ della ripresa con Basualdo Martinez. I biancocelesti sono sempre in penultima posizione.

Preziosissima vittoria (0-1) del Latte Dolce sul difficile campo del Cassino. Il gol della vittoria per la squadra di Mauro Giorico è stato firmato da Grassi al 31’ del secondo tempo con un gran sinistro che non ha lasciato scampo al portiere laziale, Stellato. I padroni di casa hanno giocato in dieci dal 4’ per l’espulsione di D’Angelo e con nove dall’84’ per il rosso a Macciarello.

