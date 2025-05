Nella stagione chiusa con la salvezza diretta l’Olbia conquista un posto sul podio della Serie D grazie ai suoi under. Il Dipartimento Interregionale ha pubblicato oggi le classifiche definitive della 13esima edizione di “Giovani D Valore”, l’iniziativa che premia le società più virtuose nella valorizzazione dei nuovi talenti del campionato, e nella graduatoria del Girone G il club gallurese è terzo con 263 punti dietro all’Anzio, secondo con 483 punti, e al Trastevere, primo con 2105 punti, che valgono ai romani pure il primato assoluto della categoria. Ai piedi del podio Cassino (257 punti) e Gelbison (228).

La notizia è buona anche per le casse dell’Olbia, che grazie al piazzamento riceverà in premio 20mila euro. Da questa stagione il contributo complessivo per i club è stato più che raddoppiato, passando da 450mila a un milione e 35mila euro, ciò che ha permesso di allargare la platea dei beneficiari. Così, se alla prima classificata spettano 50mila euro, alla seconda 30mila e alla terza 20mila, la quarta porta a casa 10mila euro e la quinta 5mila.

La graduatoria ha preso in considerazione le gare dalla prima alla 28esima giornata, per evitare speculazioni tipiche dei finali di stagione privi di interesse sportivo, e i punti sono stati “accumulati” sulla base dell’utilizzo, dall’inizio di ogni gara e fino alla conclusione del primo tempo, di calciatori – italiani, comunitari ed extracomunitari, purché tesserati a titolo definitivo o temporaneo da società della Lega Nazionale Dilettanti – appartenenti alle classi 2005, 2006, 2007, 2008 e 2009. Ovviamente, più il giocatore in campo è giovane, più punti ottiene il club che lo schiera, con un bonus in caso di provenienza dal settore giovanile.

Dalla graduatoria finale sono state escluse le società retrocesse in Eccellenza (tra le sarde Ilvamaddalena, Cos e Atletico Uri, che si sarebbe piazzato, in caso di salvezza, tra le prime). I premi in denaro verranno recapitati entro la chiusura dell’annata sportiva e previa iscrizione al campionato 2025/26.

© Riproduzione riservata