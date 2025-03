Tutti insieme appassionatamente. Nella settimana che porta alla ripresa del campionato di Serie D e alla gara casalinga col Savoia, in programma domenica alle 14.30, l’Olbia lavora al completo.

Sui campi del Geovillage, sede degli allenamenti della squadra di Ze Maria in alternanza col “Nespoli”, gli osservatori più attenti hanno potuto notare la presenza di Eden Massouema, il centrocampista congolese arrivato a fine gennaio e finora mai impiegato per problemi fisici dal tecnico brasiliano.

A giudicare dalla forma, il mediano classe 1997 potrebbe essere disponibile per la sfida dell’11ª giornata di ritorno, e chissà che nell’occasione non arrivi per lui il debutto in maglia bianca.

Salvo sorprese, l’Olbia che affronterà la squadra del principe Emanuele Filiberto, sconfitta all’andata 3-1 con reti di Pasquale Costanzo e Willis Furtado (doppietta), sarà un’Olbia a ranghi completi.

Quel che ci vuole per ripartire sulla strada della salvezza, che dopo tre vittorie consecutive i galluresi iniziano a intravedere nella consapevolezza che la continuità farà la differenza.

