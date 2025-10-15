Sei mesi fa ha vinto la Coppa Italia Primavera con il Cagliari di Fabio Pisacane, completando al meglio il suo percorso nel settore giovanile rossoblù dove ha giocato dall'età di 13 anni. Ora per Davide Collu inizia l'esperienza col Monastir: è già andato in panchina domenica col Latte Dolce, in attesa del debutto. Difensore centrale classe 2005, originario di Assemini, è stato il capitano dell'Under-18 del Cagliari nella stagione 2023-2024.

Durante i suoi anni con le giovanili del Cagliari, Collu ha condiviso lo spogliatoio con tanti compagni che ora ritrova a Monastir: Samuel Ardau (col quale ha vissuto il trionfo in Primavera), Manuel Conti, Renato Piga, Aldo Piras, Samuele Piro, Paolo Pisano, Alessandro Piseddu, David Edoardo Suazo e Leonardo Tocco. Nella scorsa stagione più volte si è allenato con la prima squadra rossoblù, giocando con la formazione di Davide Nicola le amichevoli contro il CUS Cagliari a novembre e la Macomerese a marzo.

«Mi sono trovato da subito a mio agio al Monastir, anche perché ho ritrovato diversi compagni del mio percorso calcistico», le prime parole di Collu dopo la firma. «Lo staff ha fin dall'inizio mostrato interesse nei miei confronti, sono poi rimasto sbalordito perché il mister mi ha immediatamente buttato dentro. I compagni mi hanno fatto sentire come se fossi lì da sempre, ho trovato un clima sereno e un bell'ambiente: una famiglia. In queste giornate si è visto che il girone ha un livello alto e non è semplice, non ci siamo demoralizzati dopo le prime difficoltà e abbiamo dimostrato di essere un gruppo forte. Spero di poter dare il mio contributo per raggiungere l'obiettivo».

