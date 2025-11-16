Al “San Francesco” di Nocera la Nocerina supera in rimonta la Costa Orientale Sarda al termine di una gara intensa e ben giocata da entrambe le squadre. I sardi al 17’ trovano il vantaggio con Floris, bravo a sfruttare un’azione confusa in area rossonera. Poco dopo la Cos sfiora il raddoppio con Nurchi, ma Sorrentino e la difesa campana evitano il peggio.

La Nocerina cresce e al 42’ pareggia con una splendida conclusione di Giannore all’incrocio. Nella ripresa, dopo appena sette minuti, Felleca approfitta di un errore difensivo e firma il 2-1. La Cos reagisce e crea diverse occasioni ma il portiere Sorrentino salva il risultato nel finale.

Per la squadra di Loi resta il rammarico per una buona prestazione che non porta punti contro una delle formazioni candidate al salto di categoria.

