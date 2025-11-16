Il Monastir batte l’Olbia a domicilio 2-1, si aggiudica il derby della 12ª giornata di Serie D e l’aggancia in classifica a quota 17.

Al Nespoli decidono le reti di Piro e Gibilterra, siglate al 37’ e al 39’. Illusoria quella con cui Cabrera, prima dell’intervallo, accorcia le distanze: nella ripresa le espulsioni di Buschiazzo e Biancu con rosso diretto complicano la vita alla squadra di Favarin, che in doppia inferiorità numerica si avvia verso la sconfitta dopo cinque risultati utili.

Da segnalare un legno per parte (di Corcione per il Monastir e di Biancu per l’Olbia) e il caloroso applauso del pubblico di casa per i bianchi, nel momento più difficile.

