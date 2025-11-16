Trascorse dieci giornate, in testa alla classifica dei marcatori del campionato di Promozione (girone A) c’è Andrea Sanna del Terralba. Subito dietro, con sette gol, figurano Angelo Marci del Guspini e Samuele Mastropietro del Vecchio Borgo Sant’Elia, entrambi autori di due rigori trasformati.

A quota sei reti si trovano Gianluca Reginato del Selargius e Luca Muscas della Villacidrese. Con cinque gol segue Ezequiel Córdoba del Guspini.

Nel girone B, comanda la classifica marcatori il solito Domenico Saba, autore di dodici reti e attualmente in forza al Bonorva. Alle sue spalle, con undici gol, c’è Juan Vera Rubio della Macomerese. Seguono con dieci reti Diego Barboza dell’Alghero, con nove Santiago Mateucci del Coghinas, e con otto Edoardo Donati dell’Arzachena e Gavino Molozzu dell’Atletico Bono.

