Promozione: Sanna e Saba dominano le classifiche marcatori dopo dieci giornateSubito dietro, nel girone A Angelo Marci del Guspini e Samuele Mastropietro del Vecchio Borgo Sant’Elia. Nel girone B Juan Vera Rubio del Bonorva
Trascorse dieci giornate, in testa alla classifica dei marcatori del campionato di Promozione (girone A) c’è Andrea Sanna del Terralba. Subito dietro, con sette gol, figurano Angelo Marci del Guspini e Samuele Mastropietro del Vecchio Borgo Sant’Elia, entrambi autori di due rigori trasformati.
A quota sei reti si trovano Gianluca Reginato del Selargius e Luca Muscas della Villacidrese. Con cinque gol segue Ezequiel Córdoba del Guspini.
Nel girone B, comanda la classifica marcatori il solito Domenico Saba, autore di dodici reti e attualmente in forza al Bonorva. Alle sue spalle, con undici gol, c’è Juan Vera Rubio della Macomerese. Seguono con dieci reti Diego Barboza dell’Alghero, con nove Santiago Mateucci del Coghinas, e con otto Edoardo Donati dell’Arzachena e Gavino Molozzu dell’Atletico Bono.