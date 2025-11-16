Ancora colpi di scena nel campionato di Eccellenza, dove oggi si è giocata la decima giornata di andata. L’Ilvamaddalena piega 2-0 la capolista Tempio e si porta a un solo punto dalla vetta. Protagonista assoluto De Cenco, autore di una doppietta nel primo tempo (7’ e 30’).

La Nuorese aggancia i galletti al comando grazie all’1-1 sul campo del Lanusei, al “Lixus”. I padroni di casa passano all’11’ con Silva, mentre nella ripresa arriva il pareggio firmato da Cossu al 38’.

L’Iglesias non va oltre lo 0-0 in casa contro un combattivo Buddusò.

Vittoria importante e netta (4-0) per l’Ossese di Carlo Cotroneo contro il Villasimius: i bianconeri si avvicinano alla vetta, ora distante tre punti. A segno il rientrante Tapparello con una doppietta (14’ e 19’), poi Cittadini (34’) e Mascia (91’).

Al “Signora Chiara” di Calangianus i giallorossi battono 2-0 il Carbonia grazie alle reti di Moreo e Valentini.

A Gavoi finisce 1-1 tra Taloro e Tortolì: al vantaggio dei padroni di casa firmato da Malatesta risponde Ferrareis. Zero gol anche tra Ferrini e Santa Teresa di Gallura, mentre l’Atletico Uri supera 1-0 un ostico Sant’Elena grazie alla rete di Ricci.

