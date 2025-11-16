Promozione, Terralba–Castiadas è spettacolo. L’Alghero non si ferma piùSi è completata oggi l’undicesima giornata del campionato
Si è completata oggi l’undicesima giornata del campionato di Promozione.
Nel Girone A, la partita di cartello tra Terralba e Castiadas termina 2-2: con questo risultato le due formazioni agganciano in vetta il Guspini, sconfitto ieri nel derby dalla Villacidrese, ora quarta a quattro punti dal trio di testa.
L’Atletico Cagliari si aggiudica 2-0 il derby col Cus Cagliari. Pareggio rocambolesco per 3-3 tra Pirri e Jerzu. La Baunese supera 3-1 l’Uta.
Nel Girone B arriva l’undicesima vittoria per l’Alghero, che batte 2-1 un combattivo Atletico Bono. Il Castelsardo espugna 1-0 il campo dell’Arzachena. Cade ancora il Bosa, sconfitto 1-0 in casa dal Luogosanto. Largo successo del Coghinas, che travolge 3-0 il Campanedda.
Ritrova il sorriso il Ghilarza, vittorioso per 5-0 a Galtellì contro il Tuttavista, ancora fermo a zero punti. Finisce 1-1 il confronto tra Thiesi e San Giorgio Perfugas.