Dopo nove giornate è Ousmane Balde il re dei bomber dell’Eccellenza. L’attaccante del Buddusò ha realizzato sette reti, di cui tre su calcio di rigore.

Alle sue spalle, con cinque gol, si trovano tre calciatori: Andrea Porcheddu (Carbonia, due rigori), Vittorio Attili (Ilvamaddalena) e Nicola Mereu (Lanusei).

A quota quattro seguono Tomas Ezequiel Pavone (Carbonia) e la coppia dell’Iglesias formata da Nicolas Martin Capellino e Joel Salvi Costa.

A tre reti figurano invece: Ablaye Faye (Buddusò), Leonardo Boi (Carbonia), Caio De Cenco (Ilvamaddalena), Alfredo Francisco Martins (1 rig.) e Igor Caetano Trindade (Lanusei), Marco Caggiu e Massimiliano Manca (1 rig.) (Nuorese), Diego Humberto Di Pietro (Ossese), Alessio D'Agostino (1 rig.) (Sant'Elena), Nicholas Navarrete (1 rig.) (Taloro Gavoi), Samuele Spano (Tempio), Daniele Cannas e Alessio Saba (Villasimius).

