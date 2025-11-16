Serie D, Girone G: cade il Latte Dolce ad AnzioIn gol Salvador all’11’ e Di Razza al 17’ della ripresa
Si è completata la 12ª giornata del campionato di Serie D, Girone G. Al “Bruno Nespoli” di Olbia il Monastir di Marcello Angheleddu si aggiudica il derby contro i bianchi.
Nel primo tempo, al 37’, il giovane Piro sblocca il match con un tiro di controbalzo. Passano appena due minuti e arriva il raddoppio firmato da Gilbiterra, che insacca dopo una respinta di Viscovo su una precedente conclusione dello stesso Piro. Al 40’ i bianchi accorciano le distanze con Cabrera sugli sviluppi di un calcio d’angolo.
Nella ripresa, alla mezz’ora, i padroni di casa restano in dieci per l’espulsione di Buschiazzo. Nel finale rosso anche per Bianco.
Sconfitta per il Latte Dolce, battuto 2-0 sul campo dell’Anzio: in gol Salvador all’11’ e Di Razza al 17’ della ripresa.