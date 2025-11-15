In Promozione si sono giocati oggi otto anticipi dell’undicesima giornata.

Nel girone A, la capolista Guspini cade 3-0 sul campo della Villacidrese, che si porta così a quattro lunghezze dalla vetta. Reti di Agostinelli, Cappai e Muscas. I biancorossi resteranno comunque al comando per almeno 24 ore, in attesa delle partite di domani. A Oristano la Tharros supera di misura (1-0) l’Ovodda. Seguono tre pareggi: Vecchio Borgo Sant’Elia–Arborea 1-1 (gara disputata a Sinnai), Tonara–Selargius 2-2 e Samugheo–Freccia Parte Montis 0-0.

Domani si giocheranno Atletico Cagliari–Cus Cagliari, Baunese–Uta, Pirri–Jerzu e Terralba–Castiadas.

Nel girone B, il Bonorva inciampa 2-1 a Ozieri contro l’Ozierese. Una grande Macomerese piega 2-0 l’Usinese, seconda della classe. L’Alghero, che domani ospiterà l’Atletico Bono, potrebbe portarsi a +9. Vittoria esterna 1-2 per il Li Punti sul campo dello Stintino.

Domani scenderanno in campo Alghero–Atletico Bono, Arzachena–Castelsardo, Bosa–Luogosanto, Coghinas–Campanedda, Thiesi–San Giorgio Perfugas e Tuttavista–Ghilarza.

