Dopo nove giornate, in vetta alla classifica dei migliori del campionato di Eccellenza c’è Matteo Vinci della Ferrini Cagliari. Il giocatore dei blucerchiati ha totalizzato ben nove punti ed è sempre stato indicato tra i migliori dai tecnici delle squadre affrontate fino a questo momento.

Ottimo anche il rendimento di Bilal Ziani Guennoun del Santa Teresa, che ha raccolto otto preferenze. Seguono con sette voti Alessandro Cadau (Nuorese) e Matteo Forzati (Villasimius).

9 PUNTI: Matteo Vinci (Ferrini Cagliari).

8 PUNTI: Bilal Ziani Guennoun (Santa Teresa).

7 PUNTI: Alessandro Cadau (Nuorese); Matteo Forzati (Villasimius).

6 PUNTI: Ablaye Faye (Buddusò); Andrea Porcheddu (Carbonia); Fabricio Alvarenga (Iglesias); Diego Humberto Di Pietro (Ossese).

5 PUNTI: Ousmane Balde (Buddusò); Luca La Rosa (Calangianus); Vittorio Attili (Ilvamaddalena); Federico Caredda e Alfredo Francisco Martins (Lanusei); Filippo Carraro e Fabio Cocco (Nuorese); Mattia Gueli (Ossese); Alessio D'Agostino, Alessandro Mancusi e Gabriele Sanna (Sant'Elena); Mauro Martin Castro (Taloro Gavoi); Mauricio Bringas e Adam Idrissi (Tempio).

4 PUNTI: Raffaele Sambiagio (Buddusò); Leonardo Boi (Carbonia); Federico Boi (Ferrini Cagliari); Nicolas Martin Capellino e Mirko Fidanza (Iglesias); Valentin Adrian Alvarez e Caio De Cenco (Ilvamaddalena); Filippo Mascia (Ossese); Mattia Caddeo e Simone Sau (Taloro Gavoi); Jacopo Malesa e Enrico Zirolia (Tempio); Roberto Piroddi (Tortolì); Daniele Cannas (Villasimius).

