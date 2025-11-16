Matteo Vinci guida la classifica dei migliori dell’EccellenzaIl giocatore dei blucerchiati ha totalizzato ben nove punti ed è sempre stato indicato tra i migliori dai tecnici delle squadre affrontate fino a questo momento
Dopo nove giornate, in vetta alla classifica dei migliori del campionato di Eccellenza c’è Matteo Vinci della Ferrini Cagliari. Il giocatore dei blucerchiati ha totalizzato ben nove punti ed è sempre stato indicato tra i migliori dai tecnici delle squadre affrontate fino a questo momento.
Ottimo anche il rendimento di Bilal Ziani Guennoun del Santa Teresa, che ha raccolto otto preferenze. Seguono con sette voti Alessandro Cadau (Nuorese) e Matteo Forzati (Villasimius).
9 PUNTI: Matteo Vinci (Ferrini Cagliari).
8 PUNTI: Bilal Ziani Guennoun (Santa Teresa).
7 PUNTI: Alessandro Cadau (Nuorese); Matteo Forzati (Villasimius).
6 PUNTI: Ablaye Faye (Buddusò); Andrea Porcheddu (Carbonia); Fabricio Alvarenga (Iglesias); Diego Humberto Di Pietro (Ossese).
5 PUNTI: Ousmane Balde (Buddusò); Luca La Rosa (Calangianus); Vittorio Attili (Ilvamaddalena); Federico Caredda e Alfredo Francisco Martins (Lanusei); Filippo Carraro e Fabio Cocco (Nuorese); Mattia Gueli (Ossese); Alessio D'Agostino, Alessandro Mancusi e Gabriele Sanna (Sant'Elena); Mauro Martin Castro (Taloro Gavoi); Mauricio Bringas e Adam Idrissi (Tempio).
4 PUNTI: Raffaele Sambiagio (Buddusò); Leonardo Boi (Carbonia); Federico Boi (Ferrini Cagliari); Nicolas Martin Capellino e Mirko Fidanza (Iglesias); Valentin Adrian Alvarez e Caio De Cenco (Ilvamaddalena); Filippo Mascia (Ossese); Mattia Caddeo e Simone Sau (Taloro Gavoi); Jacopo Malesa e Enrico Zirolia (Tempio); Roberto Piroddi (Tortolì); Daniele Cannas (Villasimius).