Giocano tutte domenica le squadre sarde della Serie D, anche se Budoni e Latte Dolce, scenderanno in campo in orari diversi da quello ufficiale previsto per le ore 15.

Il Latte Dolce giocherà alle 11 ad Ischia, il Budoni affronterà fuori casa la Palmese con inizio alle 14,30. Le altre tre sarde saranno in campo alle 15: la Cos a Roma contro la capolista Trastevere, il Monastir e l'Olbia contro il Lodigiani e il Flaminia. La gara Trastevere-Cos potrà essere seguita in diretta streaming a partire dalle 15.

