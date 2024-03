Si gioca domani il turno infrasettimanale di serie D. Il campionato domenica e lunedì si ferma per le festività pasquali. Da qui il turno fissato per domani che prevede gare estremamente importanti per le quattro sarde.

La Cos che ancora sogna i playoff gioca a Roma contro la Boreale ultima della classe assieme al Budoni. Il pronostico è per la Cos anche se i laziali si giocano le ultime residue possibilità di agganciare i playout, ora distanti sei punti.

Impegno al limite dell'impossibile quello che attende il Budoni, atteso sul campo della capolista Cavese. Turno importantissimo per Latte Dolce e Uri ugualmente impegnati nella zona salvezza: il loro obiettivo è salvarsi senza passare per i playoff. Ora ne è fuori il Latte Dolce a 31 punti, uno in più dell'Atletico Uri che invece si trova in zona playoff. I sassaresi di Mauro Giorico attendono la visita del Gladiator. L'Uri di Massimiliano Paba ospiterà invece il Trastevere. Uri e Latte Dolce devono vincere. il pareggio renderebbe difficile il loro finale di campionato. A Sassari e Uri sono attesi in massa i tifosi.

Non resta che attendere i risultati assieme a quello delle squadre laziali ugualmente impegnate per la salvezza come Ardea, Gladiator, Anzio, Trastevere racchiuse nello spazio di pochi punti. Domani si gioca alle 14,30, ad eccezione di Cavese-Budoni che invece avrà inizio alle 14.

© Riproduzione riservata