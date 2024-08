A Olbia cresce l’attesa per la presentazione del nuovo allenatore Marco Amelia, in programma domani. Intanto, il club gallurese annuncia l’ingaggio di Manuel González e di Matteo Lucarelli.

«Olbia Calcio 1905 è lieta di annunciare l’acquisto di Manuel González, difensore centrale mancino classe ’91, e del difensore Matteo Lucarelli, classe 2001», riporta il comunicato ufficiale. «González rappresenta un importante rinforzo: arriva dal Campobasso dove la scorsa stagione ha raggiunto la Serie C vincendo il Girone F del campionato di Serie D. Per Manuel sarà la sesta stagione in Italia, dopo l’esperienza maturata tra Argentina, Costa Rica e Norvegia».

Quanto a Lucarelli, figlio d’arte di Alessandro, difensore e bandiera del Parma, e nipote di Cristiano, storico capitano e attaccante del Livorno, città d’origine della famiglia, la nota dell’Olbia recita: «Dopo una trafila nelle giovanili del Parma e le esperienze all’estero è pronto a mettersi a disposizione dei Guardiani del Faro. Benvenuto a Olbia Matteo!».

Il benvenuto il club lo riserva – va da sé – anche a González, che nell’allenamento congiunto col Budoni di mercoledì ha impressionato, in particolare, per la grinta. Quella che servirà a tutta la squadra per cercare di riportare subito l’Olbia tra i professionisti.

