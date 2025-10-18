Domani va in scena l’ottava giornata del campionato di Serie D (girone G).

La prima formazione sarda a scendere in campo sarà il Latte Dolce, che alle 11, allo stadio “Enzo Mazzella” di Ischia, affronta i gialloblù campani. Nei due precedenti della stagione 2023/2024, si era imposta l'Ischia.

I sassaresi, attualmente terzi in classifica a pari merito con l’Albalonga, sono decisi a riscattare la sconfitta interna subita contro il Monastir e a mantenere l’imbattibilità esterna. L’Ischia, invece, fanalino di coda insieme al Montespaccato, non vince in casa dal 27 aprile scorso.

Alle 14:30 tocca al Budoni, impegnato allo stadio "Ugo Gobbato" di Pomigliano d'Arco contro la Palmese. La squadra guidata da Raffaele Cerbone occupa una posizione di metà classifica e ha quattro punti di vantaggio sui rossoverdi. I galluresi inseguono la terza vittoria consecutiva. La Palmese, invece, non vince tra le mura amiche dal 6 aprile 2025.

Mezz’ora più tardi inizieranno le altre partite. Il Monastir ospita l’Atletico Lodigiani. La squadra di Marcello Angheleddu vuole tornare alla vittoria davanti al proprio pubblico dopo la sconfitta con la Cos. Gli ospiti non ottengono un successo esterno dal 22 dicembre 2024.

La Costa Orientale Sarda è invece di scena sul campo della capolista Trastevere, in una trasferta molto insidiosa: i laziali, dopo i primi due pareggi stagionali, hanno vinto le successive cinque gare. La squadra allenata da Loi, reduce da due successi consecutivi, è ancora imbattuta fuori casa.

Infine, l’Olbia riceve la Flaminia Civitacastellana. I bianchi, con una vittoria, aggancerebbero in classifica proprio i laziali. L’obiettivo è tornare al successo dopo tre giornate senza vittorie, nelle quali hanno raccolto soltanto un punto.

