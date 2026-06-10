Schiacciato da un mezzo pesante mentre pulisce l’ovile: grave un imprenditore di LunamatronaL’uomo, Tullio Serra, trasportato d’urgenza in elicottero a Cagliari
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Grave infortunio nelle campagne di Siddi, in Marmilla. Secondo una prima ricostruzione, Tullio Serra, imprenditore agricolo sessantunenne residente a Lunamatrona, sarebbe rimasto schiacciato da un mezzo pesante mentre era impegnato in alcune operazioni di pulizia nei pressi di un ovile. L'uomo avrebbe riportato importanti lesioni, in particolare a una gamba.
Immediato l'allarme ai soccorsi: sul posto sono intervenute le ambulanze del 118 ed è stato richiesto anche l'intervento dell'elisoccorso. Dopo le prime cure, il ferito è stato trasportato in ospedale a Cagliari, dove si trova ricoverato. Le sue condizioni vengono descritte come gravi.
La notizia ha suscitato forte preoccupazione tra le comunità di Siddi e Lunamatrona, dove l'uomo è molto conosciuto e stimato. «Una gran bella persona», commentano subito diversi residenti, in attesa di notizie positive sul suo stato di salute.