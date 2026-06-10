Il Marghine non è immune alla violenza di genere. Per far fronte al fenomeno, ora anche questo territorio dispone di un ambiente sicuro, che diventa un accogliente rifugio delle vittime, denominato "La stanza per te", realizzata con il contributo della sezione nuorese di Soroptimist Italia, all'interno della caserma sede della compagnia dei carabinieri.

Si tratta di un ambiente destinato all’accoglienza delle vittime di violenza di genere e dei minori che decidono di chiedere aiuto ai Carabinieri, che si aggiunge a quella già esistente nella sede del Comando Provinciale di Nuoro, anch’essa realizzata in collaborazione con Soroptimist, e rinnova una partnership, tra l’Arma e Sorptimist, ormai decennale.

All'inaugurazione, oltre alle massime autorità militari e civili della provincia, hanno partecipato la Prefetta di Nuoro, Alessandra Nigro, esponenti della Asl e assistenti sociali del territorio, con la partecipazione del presidente dell'Unione dei Comuni del Marghine, Franco Scanu, rappresentanti della Asl e dirigenti scolastici , oltre a rappresentanti di associazioni.

Il colonnello Gennaro Cassese spiega: "Si tratta di un nuovo strumento a disposizione non solo delle forze dell'ordine ma, soprattutto del cittadino per costruire una trincea, per arginare e sconfiggere il fenomeno". La Prefetta, Alessandra Nigro, aggiunge: "È una iniziativa pregevole. Questa stanza è un impegno per chi ci lavora, una promessa per le vittime, ma soprattutto è un segnale della presenza dello Stato in questo territorio. Oltre al rigore morale e l’impegno, c’è un grande cuore nel modo di lavorare dei Carabinieri. E poi c'è tanta voglia di fare collettività".

La presidente di Soroptimist di Nuoro, Giovanna Inoria Anna Pittorra: "Anche quella di Macomer è una camera arredata informalmente per far sentire a suo agio la vittima e gli eventuali bambini. C'è tanta gente che sostiene questa iniziativa".

Quella stanza ora diventa punto di riferimento per l'intero territorio, opererà anche con la collaborazione del Centro Antiviolenza, istituito dall'Unione dei Comuni.

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