Serie D, l'Olbia batte in rimonta la Flaminia Civita Castellana e ritrova il successoDecisivi al Nespoli Furtado, Ragatzu e Staffa
Nella domenica del cambio di proprietà l’Olbia ritrova un successo che mancava da quattro turni ribaltando la Flaminia Civita Castellana al Nespoli 3-1.
Il match dell’8ª giornata di Serie D contro la quinta forza del girone G parte in salita: dopo un avvio equilibrato la formazione ospite passa in vantaggio con Tascini prima della mezz’ora. Al 7’ della ripresa il debuttante Viscovo si supera parando il rigore a Polidori, e in quel momento viene fuori la squadra di Favarin, con Furtado, che aiutato dalla deviazione di Passiatore propizia il pareggio, e Ragatzu e Staffa che su rigore confezionano il definitivo 3-1 che vale 3 punti pesanti per la classifica e per il futuro dei bianchi.
La sfida termina in dieci contro dieci per le espulsioni a recupero scaduto di Furtado e Ricozzi.