Questa mattina l’Olbia è partita per la Campania, dove domani affronterà l’Ischia nella sfida playout in gara secca di Serie D.

Per salvarsi la squadra di Daniele Livieri, che ha chiuso la stagione regolare al terzultimo posto, deve vincere: data la peggiore posizione in classifica rispetto all’avversario, in caso di parità a fine partita (in cui sono previsti i tempi supplementari ma non i calci di rigore) i bianchi retrocederebbero in Eccellenza.

La posta in palio è pesantissima, ma la buona notizia è che lo stadio Enzo Mazzella quest’anno la squadra di Daniele Livieri l’ha già espugnato in campionato col risultato di 3-1 e tripletta di Furtado, che si candida a una maglia da titolare vuoi anche per la possibile assenza in attacco di Ragatzu: al pari di Biancu e Viscovo, il capitano dell’Olbia ha avuto problemi fisici che l’hanno costretto a saltare parecchie sedute di allenamento.

Le risorse ai bianchi però non mancano, né la voglia di centrare quella che sarebbe un’impresa considerato che quest’anno i galluresi hanno rischiato la retrocessione diretta. Squadre in campo alle 16: arbitra Michele Buzzone di Enna assistito da Francesco Quattrotto di Messina e Luca Pongan di Biella, quarto ufficiale Paolo Rodolfo Benestante di Aprilia.

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