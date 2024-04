Budoni e Cos in casa, Latte Dolce e Atletico Uri in trasferta domani per la giornata del campionato di serie D. Il Budoni ospita la Boreale nello scontro fra le ultime della classe. La squadra sarda, allenata da Raffaele Cerbone, si gioca le ultime possibilità di agganciare i play out distante ancora cinque punti.

La vittoria è l'unico risultato utile per sperare ancora nella salvezza ai playout. Punti pesantissimi anche fra Nocerina e Latte Dolce e fra Gladiator-Atletico Uri. Le due sarde vanno in Campania per fare punti, meglio se tre. L'obiettivo è agganciare l'Anzio che viaggia in zona salvezza con una sola lunghezza di vantaggio sulle sarde. Un compito non facile per l'Uri che affronta la Gladiator, ugualmente impegnata nella lotta salvezza.

E non è facile neppure il compito che attende il Latte Dolce impegnato per centrare la miglior posizione nei playoff assieme a Cassino, Ischia e Romana. La Cos ospita infine il San Marzano in una gara che non ha molta importanza per la classifica. La Cos dopo un girone di andata straordinario col secondo posto in classifica è scivolata al nono posto: l'obiettivo domani è quello di tornare al successo.

