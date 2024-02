Si gioca domani alle 14,30 il primo recupero del girone G della serie D fra Anzio e Atletico Uri. Per i sardi inizia un vero e proprio tour de force.

Dopo la partita di Anzio, la squadra sarda giocherà domenica sul campo dell'Uri. Il mercoledì successivo, 6 marzo, altro recupero, questa volta in casa contro il San Marzano. Le due gare non sono state giocate per gli impegni della rappresentativa sarda di Serie D nel Torneo di Viareggio con la rappresentativa nazionale che presentava in porta proprio il portiere dell'Uri, Domiziano Tirelli.

Ora che il torneo in Toscana è finito, possono essere giocati i recuperi. La gara di domani ad Anzio ha una grande importanza per la classifica che vede l'Uri al quint'ultimo posto e l'Anzio al sest'ultimo.

