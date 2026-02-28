Nel Girone G di Serie D, la 26ª giornata regala emozioni contrastanti alle sarde. Allo stadio Stadio Ugo Gobbato di Pomigliano d’Arco, la Costa Orientale Sarda conquista un prezioso pareggio contro la Palmese, centrando il terzo risultato utile consecutivo. Amaro in bocca invece per il Monastir, battuto in casa dall’Ischia e alla seconda sconfitta di fila.

Cos, punto di carattere e terzo risultato utile consecutivo

Gara intensa fin dalle prime battute. All’11’ la punizione di Demontis pesca Sacko che, indisturbato davanti a Pellino, non trova l’impatto vincente. La Palmese risponde con Puntoriere, pericoloso in più occasioni: al 14’ sfiora il palo con un diagonale dal limite, poi al 21’ gira di poco a lato su rimessa laterale.

Al 27’ Teyou Tamo esplode una conclusione potente, ma Cutrona si supera alzando sopra la traversa. Sul corner successivo Allegra manda alto da due passi. Alla mezz’ora doppio miracolo di Cutrona ancora su Allegra e Calemme, con vibranti proteste dei padroni di casa per un presunto gol fantasma.

Nel finale di primo tempo Fusco e Puntoriere ci provano senza fortuna.

Nella ripresa la pressione campana continua: Calemme scalda i guantoni di Cutrona e sfiora l’eurogol in rovesciata. La COS però cresce e al 17’ va vicinissima al vantaggio: punizione di Murgia, deviazione aerea di Demarcus e palla che sfila a lato di pochissimo. Nel finale Cabiddu, sugli sviluppi di un corner, non trova lo specchio.

Finisce 0-0: un punto pesante, conquistato con carattere e solidità.

Monastir, cade l’imbattibilità interna nel girone di ritorno

Nell’altro anticipo giornata negativa per il Monastir, superato dall’Ischia. Dopo un primo tempo con poche emozioni, a inizio ripresa gli ospiti sbloccano il risultato con Longo su assist di Belloni.

La squadra di Angheleddu reagisce con determinazione: Gibilterra colpisce la traversa, poi Leone e Piro hanno una doppia grande occasione. Nonostante l’assedio finale, il risultato non cambia.

Per i sardi si interrompe così l’imbattibilità casalinga nel girone di ritorno e arriva la seconda sconfitta consecutiva.

