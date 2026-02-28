Le Final8 di Coppa Italia di pallamano, in corso alla Play Hall di Riccione, assegneranno domani il primo trofeo dell’anno.

Nel tabellone maschile, in corsa per un posto in finale anche la Raimond Sassari, vice capolista della A Gold che sogna di bissare il successo del 2022, quando conquistò il primo trofeo della propria storia. I rossoblù hanno debuttato nei quarti giovedì battendo 36-30 (20-13 p.t.) il Cingoli grazie alle 10 reti dell’incontenibile Conte Pratt. Alle 18 di oggi, i sassaresi torneranno in campo per affrontare l’Albatro Siracusa, approdato in semifinale dopo il 31-29 (14-16 p.t.) siglato nel combattuto incontro disputato ieri con la Junior Fasano. Nell’altra semifinale, in programma alle 20, a sfidarsi saranno e Pressano e Trieste. Le due vincitrici giocheranno la finalissima alle 18 di domani.

Femminile. C’era una formazione sarda anche nel tabellone femminile: la Germancar Hac Nuoro. Per le barbaricine allenate da Roberto Deiana si è trattato di un gradito ritorno a dieci anni dall’ultima partecipazione. Il cammino dell’Hac, tuttavia, si è interrotto ai quarti, dopo il 40-25 (21-15 p.t.) firmato dalla corazzata Erice. Non sono bastate le reti di Menichelli (6), Radovic (5) e di Luisella Podda (7), che può consolarsi con la convocazione in nazionale per le qualificazioni agli Ehf Euro 2026. L’ala nuorese è una delle 18 giocatrici selezionate dal direttore tecnico Alfredo Rodriguez Alvarez. Le convocate sono attese domani a Chieti, dove prepareranno i due incontri con la Bosnia Erzegovina, che si giocheranno rispettivamente alle 20 del 5 marzo a Cazin (Bosnia) e alle 18 dell’8 marzo al Pala Giovanni Paolo II di Pescara.

