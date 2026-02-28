Domenica pomeriggio il Comunale di Via Trento sarà teatro di uno dei confronti più significativi della stagione per il campionato di Serie B. Alle ore 14,orario anticipato su richiesta degli ospiti, Capoterra ospiterà Monferrato in un match che pesa moltissimo nella corsa alle posizioni di vertice.

Una classifica cortissima – La sconfitta maturata in trasferta a Sondrio ha rallentato la corsa dei giallorossi, scivolati al quarto posto con 42 punti, ma la situazione resta apertissima: tra la seconda e la quarta posizione ci sono appena tre lunghezze. Gli avversari piemontesi arrivano in Sardegna forti dei 45 punti conquistati finora e di un reparto offensivo tra i più prolifici del girone, capace di realizzare già 54 mete. In palio non ci sono soltanto punti, ma un pezzo importante di stagione: un successo consentirebbe infatti ai padroni di casa di rilanciare con decisione la candidatura alla zona playoff promozione.

Dalla delusione alla voglia di reagire – Il ko valtellinese (35-31) ha lasciato rimpianti, soprattutto per come è maturato nei minuti finali, ma ha anche confermato la competitività della squadra contro avversari di pari livello. L’obiettivo adesso è trasformare la rabbia accumulata in campo in una prestazione concreta davanti al proprio pubblico, cercando anche di ribaltare il risultato dell’andata, quando Monferrato si impose 40-24. Lo staff guidato dai tecnici Marcello Garau e Gabriele Ambus ha lavorato durante la settimana soprattutto sui dettagli, ritenuti decisivi nelle gare equilibrate.

Infermeria: assenza pesante sulle ali – Sul piano della formazione, lo staff dovrà fare a meno dell’ala Carlo Stara, fermato da un problema al ginocchio rimediato nell’ultimo turno. Il rientro è previsto tra alcune settimane. Nonostante l’assenza, i tecnici confidano nella duttilità del gruppo, composto da giocatori in grado di adattarsi a più ruoli.

Il fattore pubblico – In una gara che si annuncia equilibrata e spettacolare, il sostegno dei tifosi potrebbe diventare determinante. Lo stesso Ambus ha rivolto un invito diretto agli appassionati, sottolineando come la squadra abbia bisogno della spinta del Comunale in un momento cruciale della stagione. A dirigere l’incontro sarà l’arbitro Simone Sironi della sezione di Roma.Domenica, dunque, non sarà soltanto una partita di campionato, ma un vero crocevia per le ambizioni dei giallorossi: una vittoria riaprirebbe completamente la corsa alle prime posizioni e darebbe nuovo slancio alla rincorsa playoff.

© Riproduzione riservata