Promozione Girone A, nell'anticipo il Terralba travolge la Tharros 6-0Pressione sul Guspin, chiamato a vincere per tornare in testa
Colpo grosso del Terralba nell’anticipo della 26ª giornata. La formazione di Daniele Porcu si impone con un netto 6-0 sulla Tharros, conquistando il primato in classifica almeno per una notte.
A segno nel primo tempo Piras e Concu. Nella ripresa Sanna, ancora Concu, Corda e Porru, per un successo rotondo che conferma l’ottimo momento del Terralba.
Con questi tre punti la squadra sale in testa con due lunghezze di vantaggio sul Guspini, atteso domani dalla sfida interna contro il Samugheo.
Serata amara invece per la Tharros, che resta ferma a quota 31 punti, stabile nella zona centrale della graduatoria.
Le gare di domani che completano il 26° turno
Ore 15:00
-
Cannonau Jerzu Picchi – Tonara
-
CUS Cagliari – Villacidrese Calcio
-
Freccia Parte Montis – Arborea
-
Guspini Calcio – Samugheo
-
Ovodda – Baunese
-
UTA Calcio 2020 – Calcio Pirri
Ore 16:00
-
Castiadas 1973 – Atletico Cagliari
-
Selargius – Vecchio Borgo S. Elia
Domani dunque riflettori puntati soprattutto su Guspini, chiamato a rispondere al Terralba per riprendersi la vetta. La 26ª giornata entra nel vivo.