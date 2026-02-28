Un piede e mezzo fuori dai playoff e dentro i playout. Al PalaSerradimigni l'ultima gara della stagione regolare si conclude con una sconfitta per la Dinamo Women, superata dal Roseto 88-75. La squadra sassarese ha solo una possibilità di chiudere all'ottavo posto: terminare a pari merito con il San Martino, unica concorrente sulla quale vanta saldo canestri positivo.

Aveva anche iniziato benino Sassari, pur priva del suo capitano debora Carangelo, play titolare e anima della squadra. dal 21-14 dell'8' però le padrone di casa si sono bloccate e hanno incassato un break da 12-0 che ha consegnato l'inerzia alle ospiti, capaci nella seconda frazioen di portare il distacco in doppia cifra: 36-45 al riposo. Nella terza frazione la Dinamo Women è finita anche a -23, poi l'impennata di orgoglio promossa dagli 8 punti quasi di fila di Egwoh, ma sul 67-74 ancora una tripla per le ospiti che ha chiuso i conti. Per Puisis ben 8/11 da tre.

Tabellino Dinamo Women: Sammartino 3, Richards 16, Tammaro, Fadda, Carangelo NE, Trozzola, Spinelli, Poindexter 9, Boros 10, Egwoh 16, Treffers 19, Turel 2. Allenatore: Citrini

© Riproduzione riservata