Dopo il successo esterno di Ancona, che ha rilanciato classifica e morale, il Cus Cagliari torna davanti al pubblico di Sa Duchessa. Domenica alle 15.30 le universitarie affronteranno l’E-Work Faenza nella 21esima giornata di Serie A2 femminile, quintultima della regular season.

L’obiettivo è dare continuità ai due punti conquistati nelle Marche e ritrovare una vittoria interna che manca dal 10 gennaio, quando Caldaro e compagne superarono Umbertide. Da allora, in casa, sono arrivati gli stop contro Matelica e Futurosa Trieste. All’andata, in Romagna, il Cus centrò proprio a Faenza il primo successo esterno stagionale.

Le emiliane occupano il sesto posto con 19 punti (22 sul campo, ma con tre di penalizzazione) e arrivano a Cagliari dopo l’affermazione su Rovigo. Pur prive rispetto all’andata di Georgieva, trasferitasi a Battipaglia, e dell’infortunata Bazan, possono contare su un organico profondo, con riferimenti importanti come Brzonova e Onnela, oltre all’esperienza del gruppo italiano.

«Sarà una gara fondamentale, come tutte quelle che restano», osserva la capitana Eugenia Caldaro. «Faenza è squadra competitiva e ben organizzata. Da qui alla fine vogliamo vincere il più possibile, consapevoli dell’importanza di questa fase ma anche dei nostri mezzi. Ad Ancona abbiamo dimostrato di saperci compattare nei momenti decisivi: ora servirà lo stesso spirito per tutti i quaranta minuti».

© Riproduzione riservata