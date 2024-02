La Cos ritrova il successo (3-2) sul campo del Trastevere, sconfitte Atletico Uri e Budoni. Si è completata oggi la quinta giornata di ritorno del campionato di Serie D (girone G).

Buona partenza per la Cos che al 7’ sblocca il risultato con un’azione personale di Santoro. L’ex Budoni riceve palla sulla trequarti, s’invola verso la porta e calcia dal limite, la palla s’infila sull’angolino basso alla sinistra di Semprini. All’11’ il pareggio di Crescenzo che deve solo spingere la palla in rete su assist di Tortolano. Nella ripresa, al 15’ la Cos si riporta davanti con una gran girata di Santoro. Al 35’ il tris: su angolo dalla destra, incornata vincente di Gallo. Al 40’ Tortolano accorcia le distanze su rigore concesso per un fallo su Alonzi.

Sconfitta (2-1) in pieno recupero per il Budoni sul difficile campo dell’Ischia. I padroni di casa sbloccano il risultato al 19’ con Quirino su assist di Talamo. Il Budoni reagisce e al 25’ conquista un rigore, concesso per un fallo di Florio su Bammacaro, che Basualdo trasforma. Nella ripresa, al 52’ la beffa per i sardi con la rete su punizione di Giacomarro.

Al “Ninetto Martinez” di Uri, l’Atletico perde (1-3) con la capolista Cavese. Gli ospiti passano in vantaggio al 18’ su una sfortunata autorete di Esposito. Al 35’ il raddoppio di Zenelaj. Nella ripresa, al 7’ tris di Derosa. Al 29’ il gol della bandiera di Attili.

Ieri, il Latte Dolce ha pareggiato (1-1) in casa con la cenerentola Boreale.

