La Costa Orientale Sarda si prepara al secondo campionato in Serie D. Ieri è stata completata l’iscrizione al campionato. «È andato tutto per il verso giusto», dice il segretario della Cos, Franco Palleschi, come di consueto ieri a Roma per depositare l’assegno.

«Nonostante le difficoltà con la nuova piattaforma e per il cambio delle cariche sociali, tutto è andato a buon fine. Ora dobbiamo attendere l’ufficialità da parte della Covisod con termine fissato il 21 luglio».

Si sono iscritte 163 squadre su 166 nel campionato di Lega Nazionale dilettanti. Ora la palla passa alla Covisod, che dovrà verificare la regolarità di tutte le domande. Iscritte anche Budoni, Latte Dolce e Atletico Uri. Spera nel ripescaggio l’Ilvamaddalena.

