eccellenza
22 agosto 2025 alle 19:10
L'Iglesias acquista Fabrizio Frau, arriva dal MonastirSelargino classe ‘95, un rinforzo d’esperienza sulla fascia destra
Nuovo acquisto all'Iglesias che prepara la prossima stagione di Eccellenza. La società ha raggiunto l'accordo con Fabrizio Frau, selargino, classe 1995, reduce da una grande stagione al Monastir, sarà sicuramente uno dei leader d'esperienza sulla fascia destra dei rossoblu minerari.
