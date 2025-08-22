Calcio regionale
22 agosto 2025 alle 19:03
Promozione, per Gianmarco Paulis un altro anno alla VillacidreseIl centrocampista classe ‘95 resta per la nuova stagione
Gianmarco Paulis resta alla Villacidrese per la prossima stagione in Promozione.
Centrocampista classe '95, dotato di una buona visione di gioco, buona tecnica, sa dettare i tempi, impostare e cambiare gioco con facilità.
Un giocatore, insomma, che continuerà ad essere di grande utilità nell'economia della nuova Villacidrese.
