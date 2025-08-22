Gianmarco Paulis resta alla Villacidrese per la prossima stagione in Promozione.

Centrocampista classe '95, dotato di una buona visione di gioco, buona tecnica, sa dettare i tempi, impostare e cambiare gioco con facilità.

Un giocatore, insomma, che continuerà ad essere di grande utilità nell'economia della nuova Villacidrese.

