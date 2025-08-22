A distanza di 8 mesi dall’ultima volta, Olbia e Ilvamaddalena si ritrovano in campo, l’una contro l’altra. Ma se a gennaio si trattava del derby di ritorno del campionato di Serie D, domani alle 17.30 allo stadio “Zichina” di La Maddalena le due formazioni galluresi si incontreranno per un allenamento congiunto.

Metabolizzato quello di ieri con l’Ozierese, terminato 1-1, la squadra di Giancarlo Favarin si prepara ad affrontare il secondo test estivo in vista del debutto stagionale, in programma il 31 agosto in Coppa Italia. Rispetto all’Ozierese, iscritta al torneo di Promozione e al lavoro dal 4 agosto, l’Ilva, neo retrocessa in Eccellenza, ha iniziato la preparazione 10 giorni prima, per cui il test si preannuncia come più probante.

Lo scorso anno, tra campionato e coppa, l’Ilva ha vinto tre partite su tre. Quello di domani non avrà lo stesso valore degli ultimi confronti, anche perché in questi mesi le due formazioni sono molto cambiate, ma l’Olbia di più, ciò che, al di là del peso della sfida – che resta pur sempre un test estivo –, potrebbe dare ai maddalenini un ulteriore vantaggio.

© Riproduzione riservata