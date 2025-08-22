Serie D, anticipo di Coppa Budoni-CosLa gara sarà arbitrata da Andrea Senes di Cagliari
Prima gara ufficiale della stagione in Sardegna domani, sabato, in Coppa Italia di Serie D.
In programma alle 17, l'anticipo del turno preliminare della Coppa Italia di Serie D Budoni-Cos. La gara sarà arbitrata da Andrea Senes di Cagliari, coadiuvato dagli assistenti Francesco Serusi di Oristano e Luca Casula di Carbonia.
In caso di parità al termine dei tempi regolamentari, saranno calciati i rigori per determinare la squadra che accederà al primo turno, in programma il 31 agosto a Sassari contro il Latte Dolce.