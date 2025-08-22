Prima gara ufficiale della stagione in Sardegna domani, sabato, in Coppa Italia di Serie D.

In programma alle 17, l'anticipo del turno preliminare della Coppa Italia di Serie D Budoni-Cos. La gara sarà arbitrata da Andrea Senes di Cagliari, coadiuvato dagli assistenti Francesco Serusi di Oristano e Luca Casula di Carbonia.

In caso di parità al termine dei tempi regolamentari, saranno calciati i rigori per determinare la squadra che accederà al primo turno, in programma il 31 agosto a Sassari contro il Latte Dolce.

