E' iniziata la stagione della Dinamo Women che prenderà parte per il sesto anno di fila al campionato di A1 femminile. La squadra sassarese si allena al palaSerradimigni con due sedute al giorno tra pesi, lavoro atletico e con la palla.

Il coach Paolo Citrini e il vice Pietro Carlini devono amalgamare un gruppo rinnovatissimo che ha mantenuto soltanto il play e capitano Debora Carangelo. Aggregate alla squadra anche alcune giovani giocatrici sarde.

Primo torneo amichevole il 6 e 7 settembre a Cagliari col quadrangolare "Sa Duchessa" al quale prendono parte Schio e Geas, più Partizan.

Il campionato prenderà il via il 4 e 5 ottobre a Brescia con l'Opening Day. La Dinamo Women affronterà il San Martino di Lupari.

