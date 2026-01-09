Importanti appuntamenti domenica per le squadre sarde di Serie D. Il Budoni e la Cos Ogliastra Sarrabus giocano in casa con l'obiettivo di riscattare le battute d'arresto di martedì scorso contro Monastir e Latte Dolce.

Due sconfitte con l'identico risultato (1-0) che hanno un po’ frenato la corsa delle due squadre. Il Budoni resta comunque al primo posto fra le sarde in zona play off col suo vantaggio che si è però ridotto ad un solo punto su Latte Dolce e Monastir, saliti a quota 27.

La Cos insegue a 26 punti. Nell'ultima settimana, la società ha risolto consensualmente i rapporti contrattuali con Vittorio Satalino e Mauro Giosa. Sono entrati a far parte dell’organico gialloblù il portiere Francesco Cutrona, classe 2006 in prestito dal Palermo, il difensore Diego Galliani e il centrocampista Alessio Rossi, ex Empoli. Domenica (ore 14) potrebbero fare il debutto in casa.

La squadra di Francesco Loi ospiterà a Tertenia il Lodigiani che ha ugualmente rinnovato la rosa con l'obiettivo di risalire la classifica. Non facile neppure l'impegno del Budoni che domenica (ore 14,30) affronterà in casa l'Ischia. Il Monastir giocherà domenica mattina (ore 10,30) sul campo del Montespaccato. In trasferta alle 14,30 anche il Latte Dolce a Monterotondo e l'Olbia sul terreno del Valmontone.

