Nulla da fare per la Costa Orientale Sarda contro la capolista Cavese.

Nell’incontro valevole per la 30esima gli ospiti si sono imposti (0-1) grazie ad una rete di Di Piazza al 2’ della ripresa. Resta ancora un tabù in questo girone di ritorno la vittoria allo stadio “Is Arranas”: non si vince dal tre dicembre dello scorso anno. La squadra di Francesco Loi ha disputato comunque una buona prova giocando alla pari contro una formazione ormai lanciatissima verso la Serie C.

Nel primo tempo i gialloblù hanno creato anche qualche palla gol ma non sono stati precisi. Nella ripresa, dopo il gol di Di Piazza su assist di Addessi, il portiere ospite Boffelli ha fatto due interventi su Cadau e Naguel, entrambi entrati nella ripresa.

