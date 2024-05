Cavese in serie C promossa con 78 punti conquistati in 34 gare davanti a Nocerina, Cassino, Romana e Ischia che si affronteranno nei playoff per la promozione. Sono retrocesse il Budoni e la Boreale. Il Budoni torna in Eccellenza dopo una sola stagione.

I playout salvezza vedranno impegnati il Latte Dolce Sassari che affronterà l'Ardea e l'Anzio contro il Gladiator.

La Cos è finita al nono posto dopo un girone di andata a stretto contatto con la Cavese. Si è salvato l'Atletico Uri grazie ad un sorprendente finale con la squadra di Massimiliano Paba che ha concluso alla grande a 37 punti.

